Calendario de pagos IFARHU: fechas y lugares para retirar becas en enero 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) inició este viernes 2 de enero de 2026 el pago de becas pendientes a estudiantes universitarios de la comarca Guna Yala, correspondientes a los años 2024 y 2025.
El desembolso beneficia a 550 estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), como parte del proceso de cumplimiento de pagos atrasados anunciado por la entidad.
Calendario oficial de pagos del IFARHU
Viernes 2 de enero de 2026
- Universidad de Panamá – Anexo Cartí Sugdup
- Hasta las 2:00 p.m.
Lunes 5 de enero de 2026
- UDELAS – Facultad de Educación Primaria (UDELAS Ailigandí)
- De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes 6 de enero de 2026
- Universidad de Panamá – Licenciatura en Educación Primaria (Anexo de Ustupu)
- De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
El IFARHU reiteró a los estudiantes la importancia de asistir en la fecha y sede correspondiente, portar su documentación personal y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la institución, para evitar contratiempos o desinformación.
Este pago representa un alivio económico para estudiantes y familias de la comarca Guna Yala, especialmente al inicio del año académico 2026.