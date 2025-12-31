IFARHU inicia pagos de becas atrasadas a 550 estudiantes hasta el 6 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dió a conocer que un total de 550 estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) y de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), provenientes de la comarca Guna Yala, recibirán el pago de becas correspondientes a los años 2024 y 2025, las cuales se encontraban pendientes.

De acuerdo con la información publicada por el IFARHU en sus redes sociales oficiales, el desembolso se realizará en varias fechas, conforme a un cronograma establecido para garantizar una atención ordenada a los beneficiarios.

IFARHU realiza pago de becas pendientes de 2024 y 2025

Calendario de pagos - IFARHU @IFARHU

Los pagos se efectuarán los días 31 de diciembre, 2, 5 y 6 de enero, beneficiando a estudiantes universitarios que dependen de este apoyo económico para cubrir gastos académicos, transporte y alimentación.

El IFARHU recomendó a los estudiantes y acudientes verificar las fechas asignadas, llevar la documentación requerida y mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales de la institución para evitar desinformación.

Este desembolso representa un alivio económico para decenas de familias de la comarca Guna Yala y forma parte de los esfuerzos por ponerse al día con compromisos pendientes en materia de becas y asistencias estudiantiles.