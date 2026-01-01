Jubilados y pensionados cobran su quincena desde este viernes 2 de enero

La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará el viernes 2 de enero de 2026 con los primeros pagos a jubilados y pensionados del nuevo año, correspondientes a quienes reciben sus beneficios mediante transferencias bancarias o retiro en cajeros automáticos.

Por su parte, los beneficiarios que cobran por cheque podrán retirar su pago a partir del lunes 5 de enero, en los centros de pago habilitados por la institución.

Pagos a jubilados y pensionados 2026: enero, febrero y marzo

Enero

ACH: viernes 2 y lunes 19 de enero

Cheque: lunes 5 y martes 20 de enero

Febrero

ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero

Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero

Marzo

ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo

Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo

Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.

Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.