Jubilados y pensionados cobran su quincena desde este viernes 2 de enero

La Caja de Seguro Social (CSS) iniciará el viernes 2 de enero de 2026 con los primeros pagos a jubilados y pensionados del nuevo año, correspondientes a quienes reciben sus beneficios mediante transferencias bancarias o retiro en cajeros automáticos.
Le podría interesar: Pago a jubilados y pensionados 2026: CSS publica calendario oficial
Pagos a jubilados y pensionados 2026: enero, febrero y marzo
Enero
- ACH: viernes 2 y lunes 19 de enero
- Cheque: lunes 5 y martes 20 de enero
Febrero
- ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero
- Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero
Marzo
- ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo
- Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo
Pagos a jubilados y pensionados en 2026: especificaciones y requisitos
La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.