Jubilados y pensionados: ¿se pagarán los intereses del CEPADEM en enero de 2026?

A pocos días de finalizar diciembre, el Gobierno Nacional aún no ha anunciado una fecha concreta para el pago de los intereses acumulados del CEPADEM, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró constitucional la Ley 727, reavivando las expectativas de miles de jubilados y pensionados en Panamá.

El fallo de la CSJ beneficia a quienes laboraron entre 1972 y 1983, así como a trabajadores activos con derecho adquirido y a los herederos de beneficiarios fallecidos. La normativa establece que cada persona debe recibir el monto total que le corresponde, descontando los pagos parciales realizados en años anteriores, para completar el décimo tercer mes históricamente adeudado.

Gobierno evalúa el impacto fiscal del pago del CEPADEM

Jubilados y pensionados.jpg Captura / TReporta

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, señaló que el Estado debe actuar “de manera justa”, pero tomando en cuenta el impacto fiscal y la disponibilidad real de fondos para cumplir con lo ordenado por la CSJ.

Las autoridades reconocen que el principal reto es identificar fuentes de financiamiento que permitan honrar el compromiso sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

Jubilados y pensionados piden sanción y promulgación de la ley

Desde los gremios, la presión aumenta. El líder del Movimiento de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Mundo, Guillermo Cortés, solicitó al presidente José Raúl Mulino la sanción y promulgación de la ley que permite la devolución de los intereses del décimo tercer mes correspondiente al periodo 1972–1983.

Los jubilados insisten en que, tras el fallo de la CSJ, no debe haber más dilaciones y exigen fechas claras de pago.

¿Quiénes podrán cobrar los intereses pendientes del CEPADEM?

De acuerdo con la Ley 727, los beneficiarios son:

Jubilados y pensionados que trabajaron entre 1972 y 1983.

Trabajadores activos, del sector público y privado, con derecho adquirido.

Herederos de trabajadores fallecidos que tenían derecho al beneficio.

El gran reto: ¿de dónde saldrá el dinero?

Mientras el Ejecutivo analiza los escenarios financieros, persiste la incertidumbre entre los beneficiarios. A pocos días del cierre del año, no se ha confirmado si el pago de los intereses del CEPADEM se realizará en diciembre, lo que mantiene en vilo a miles de jubilados y pensionados que esperan una respuesta concreta del Gobierno.