Lotería Fiscal: dónde ver el tercer sorteo en vivo hoy 30 de diciembre

Este martes 30 de diciembre, la Dirección General de Ingresos (DGI) realizará el tercer sorteo de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca incentivar el uso de facturas y promover la cultura tributaria en el país.
El evento se llevará a cabo desde el Centro Comercial Los Andes Mall, a partir de las 1:00 p.m., y podrás ver los resultados a través de las redes sociales oficiales de la DGI (@dgipma) y del Ministerio de Economía y Finanzas (@mefpma), en las plataformas Instagram y X (antes Twitter).
Dinámica del tercer sorteo de la Lotería fiscal 2025
Cada sorteo de la Lotería Fiscal premiará a 25 ganadores con montos de B/.10,000, B/.5,000 y B/.1,000, los cuales serán pagados por transferencia bancaria. Las autoridades informaron que los sorteos se realizarán cada dos meses, con el objetivo de seguir fomentando la participación ciudadana y fortalecer la transparencia en el sistema tributario panameño.
Los sobres son entregados al personal de facturación de la DGI, quienes verifican que cumplan con los datos requeridos: nombre, cédula, número de teléfono, correo electrónico y dirección del participante.