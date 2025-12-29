Pago a jubilados y pensionados 2026: CSS publica calendario oficial

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos para
correspondiente al año 2026, tanto para acreditaciones bancarias (ACH) como para el retiro de cheques en los centros de pago del área metropolitana y el interior del país. jubilados y pensionados
Pagos a jubilados y pensionados 2026: enero, febrero y marzo Enero ACH: viernes 2 y lunes 19 de enero Cheque: lunes 5 y martes 20 de enero Febrero ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero Marzo ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo
JUBILADOSCALENDARIO2026ACH
Calendario de pagos ACH a jubilados y pensionados 2026.
CSS
La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.
JUBILADOSCALENDARIO2026CHEQUE
Calendario de pago por cheque a jubilados y pensionados.
CSS