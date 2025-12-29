Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 16:43

Pago a jubilados y pensionados 2026: CSS publica calendario oficial

La CSS publicó el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al año 2026.

Pago a jubilados y pensionados 2026 por la CSS.

Pago a jubilados y pensionados 2026 por la CSS.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al año 2026, tanto para acreditaciones bancarias (ACH) como para el retiro de cheques en los centros de pago del área metropolitana y el interior del país.

Pagos a jubilados y pensionados 2026: enero, febrero y marzo

Enero

  • ACH: viernes 2 y lunes 19 de enero
  • Cheque: lunes 5 y martes 20 de enero

Febrero

  • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de febrero
  • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de febrero

Marzo

  • ACH: miércoles 4 y jueves 19 de marzo
  • Cheque: jueves 5 y viernes 20 de marzo
JUBILADOSCALENDARIO2026ACH
Calendario de pagos ACH a jubilados y pensionados 2026.

Calendario de pagos ACH a jubilados y pensionados 2026.

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.

Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.

JUBILADOSCALENDARIO2026CHEQUE
Calendario de pago por cheque a jubilados y pensionados.

Calendario de pago por cheque a jubilados y pensionados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados: fechas oficiales del primer pago 2025 en enero

Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos para enero 2026

Triple pago a jubilados y pensionados por cheque inicia este lunes 22 de diciembre

Recomendadas

Más Noticias