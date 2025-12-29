Pago a jubilados y pensionados 2026: CSS publica calendario oficial

Pago a jubilados y pensionados 2026 por la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al año 2026, tanto para acreditaciones bancarias (ACH) como para el retiro de cheques en los centros de pago del área metropolitana y el interior del país.

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que residen en el exterior de la República deben realizar el trámite de certificación de Fe de Vida durante los primeros seis (6) meses del año.

Asimismo, informó que la distribución de cheques en los centros de pago del Área Metropolitana y del Interior del país se realizará en dos días por quincena, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque. El jubilado o pensionado podrá acudir a cualquiera de los dos días habilitados para el pago.