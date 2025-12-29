Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 17:46

IFARHU créditos educativos 2026: documentos y dónde asistir a iniciar el proceso

El IFARHU indicó que el crédito educativo tiene como objetivo cubrir gastos asociados al proceso de formación.

Dónde y cómo iniciar el proceso de créditos educativos IFARHU 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 5 de enero de 2026 iniciará el proceso de recepción de documentos para el programa de créditos educativos, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida según el nivel de estudios, en las oficinas del IFARHU a nivel nacional.

IFARHU: créditos educativos 2026: documentos requeridos

Para estudiantes de primaria, premedia y media, los padres de familia o acudientes deberán presentar, tanto en la sede central como en las oficinas regionales:

  • Carta de trabajo
  • Recibo de matrícula
  • Detalle del costo total de la colegiatura

Este crédito educativo tiene como objetivo cubrir gastos asociados al proceso de formación, incluyendo el pago de mensualidades, matrícula, transporte, útiles escolares y otros insumos necesarios.

En el caso de los estudiantes universitarios, el financiamiento está orientado a cubrir gastos de matrícula y la adquisición de equipos requeridos para su formación académica.

