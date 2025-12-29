IFARHU créditos educativos 2026: documentos y dónde asistir a iniciar el proceso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos ( IFARHU ) informó que a partir del lunes 5 de enero de 2026 iniciará el proceso de recepción de documentos para el programa de créditos educativos, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.

Los interesados deberán presentar la documentación requerida según el nivel de estudios, en las oficinas del IFARHU a nivel nacional.

IFARHU: créditos educativos 2026: documentos requeridos

Para estudiantes de primaria, premedia y media, los padres de familia o acudientes deberán presentar, tanto en la sede central como en las oficinas regionales:

Carta de trabajo

Recibo de matrícula

Detalle del costo total de la colegiatura

Este crédito educativo tiene como objetivo cubrir gastos asociados al proceso de formación, incluyendo el pago de mensualidades, matrícula, transporte, útiles escolares y otros insumos necesarios.

En el caso de los estudiantes universitarios, el financiamiento está orientado a cubrir gastos de matrícula y la adquisición de equipos requeridos para su formación académica.