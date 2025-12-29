IFARHU créditos educativos 2026: documentos y dónde asistir a iniciar el proceso

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 5 de enero de 2026 iniciará el proceso de recepción de documentos para el programa de créditos educativos, dirigido a estudiantes de primaria, premedia, media y nivel universitario.
IFARHU: créditos educativos 2026: documentos requeridos
Para estudiantes de primaria, premedia y media, los padres de familia o acudientes deberán presentar, tanto en la sede central como en las oficinas regionales:
- Carta de trabajo
- Recibo de matrícula
- Detalle del costo total de la colegiatura
Este crédito educativo tiene como objetivo cubrir gastos asociados al proceso de formación, incluyendo el pago de mensualidades, matrícula, transporte, útiles escolares y otros insumos necesarios.
En el caso de los estudiantes universitarios, el financiamiento está orientado a cubrir gastos de matrícula y la adquisición de equipos requeridos para su formación académica.