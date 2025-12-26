Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 09:27

Préstamos educativos IFARHU: requisitos, plazos y tasa de interés

El IFARHU abrirá en enero el proceso de recepción para los interesados en aplicar a los préstamos educativos 2026.

Pagos del IFARHU.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) explicó que los préstamos educativos para financiar los niveles de educación primaria, premedia y media tienen un plazo de hasta 15 años, con una tasa de interés del 3 %.

¿A quiénes están dirigidos los préstamos educativos del IFARHU?

  • A estudiantes que inicien o continúen sus estudios en el año lectivo en que se presenta la solicitud.
  • Para cancelar compromisos económicos previos del año lectivo con los centros educativos.
  • Para cubrir gastos de matrícula y transporte, así como la adquisición de equipos tecnológicos e insumos educativos, como libros, útiles escolares y uniformes.

Para más información, los interesados puede ingresar al sitio web https://www.ifarhu.gob.pa/ o comunicarse a los números 502-4436|37|38|39|40|41|42|43

