Préstamos educativos IFARHU: requisitos, plazos y tasa de interés

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) explicó que los préstamos educativos para financiar los niveles de educación primaria, premedia y media tienen un plazo de hasta 15 años, con una tasa de interés del 3 %.
Embed - Ifarhu Panama on Instagram: " ¿Necesitas apoyo para estudiar? El Préstamo Educativo del IFARHU te ayuda a financiar matrícula, transporte, útiles y más. Para primaria, premedia y media Tasa de interés del 3% Plazo hasta 15 años Más información en www.ifarhu.gob.pa"
View this post on Instagram