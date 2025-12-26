Agroferias del IMA: ¿Cuándo inician nuevamente la venta de 20 Lb de arroz por $5.00?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que todas sus agroferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de diciembre, debido a trabajos internos de fumigación, limpieza de bodegas y realización de inventarios.

La entidad explicó que estas labores forman parte de los procesos de mantenimiento y control, necesarios para garantizar la seguridad, calidad y correcta distribución de los productos que se ofrecen a la población a precios accesibles.

El IMA agradeció la comprensión de los consumidores y recomendó a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para la compra de alimentos durante estos días, ya que no habrá atención al público en ninguno de sus puntos de venta en el país.

Según el calendario establecido por la institución, las agroferias y tiendas del IMA retomarán sus operaciones habituales una vez concluyan estos trabajos.