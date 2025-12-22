Naviferias del IMA: dónde comprar bolsas navideñas con jamón picnic

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que la próxima semana trasladará las Naviferias a comunidades insulares y comarcas del país, donde se estarán vendiendo las bolsas navideñas con jamón tipo picnic a un costo de B/.15.00.
Según la entidad, las Naviferias llegarán a islas como Taboga, Otoque Oriente, Otoque Occidente, el Circuito de Islas, así como a pueblos costeros y áreas comarcales, con el objetivo de ampliar la cobertura y beneficiar a más familias panameñas.
El IMA reiteró que todas las ventas se realizarán exclusivamente en efectivo, sin excepción, en cada uno de los puntos habilitados a nivel nacional. Las cajas o bolsas navideñas que ofrece el IMA contienen productos básicos para la cena de Navidad:
- Un jamón tipo picnic
- Sal
- Guandú en lata
- Una lata de piña en rodajas
- 10 libras de arroz
- 1 libra de azúcar
Naviferias llegan a islas y comunidades costeras
Desde el 2 de diciembre, el IMA puso en marcha las Naviferias 2025, con la meta de llegar a más hogares. Este año, el programa amplió su alcance a más de 140 puntos a nivel nacional, gracias a una logística reforzada y al trabajo de un amplio equipo humano.
Las Naviferias ya han llegado a poblaciones insulares como San Miguel, La Esmeralda, Pedro González, Saboga, Chepillo y Chinina, beneficiando a miles de familias. El último embarque del Circuito de Islas partió desde la provincia de Panamá con destino a Taboga, Otoque Oriente y Otoque Occidente, donde continúa el recorrido del programa.
En tierra firme, también se desarrollan Naviferias en sectores como La Trinidad, área canalera, donde se espera atender a alrededor de 3,000 personas, así como en los corregimientos de Trinidad, Cirí de Los Sotos, Cirí Grande y Santa Rosa.