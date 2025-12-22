Naviferias del IMA: dónde comprar bolsas navideñas con jamón picnic

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que la próxima semana trasladará las Naviferias a comunidades insulares y comarcas del país, donde se estarán vendiendo las bolsas navideñas con jamón tipo picnic a un costo de B/.15.00.

Según la entidad, las Naviferias llegarán a islas como Taboga, Otoque Oriente, Otoque Occidente, el Circuito de Islas, así como a pueblos costeros y áreas comarcales, con el objetivo de ampliar la cobertura y beneficiar a más familias panameñas.

El IMA reiteró que todas las ventas se realizarán exclusivamente en efectivo, sin excepción, en cada uno de los puntos habilitados a nivel nacional. Las cajas o bolsas navideñas que ofrece el IMA contienen productos básicos para la cena de Navidad:

Un jamón tipo picnic

Sal

Guandú en lata

Una lata de piña en rodajas

10 libras de arroz

1 libra de azúcar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2003040611704934794?s=20&partner=&hide_thread=false Reiteramos a la población del cierre de tiendas, distribuidoras y ferias del IMA, desde el 22 al 26 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/8SLzWM2bgY — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 22, 2025

Naviferias llegan a islas y comunidades costeras

Desde el 2 de diciembre, el IMA puso en marcha las Naviferias 2025, con la meta de llegar a más hogares. Este año, el programa amplió su alcance a más de 140 puntos a nivel nacional, gracias a una logística reforzada y al trabajo de un amplio equipo humano.

Las Naviferias ya han llegado a poblaciones insulares como San Miguel, La Esmeralda, Pedro González, Saboga, Chepillo y Chinina, beneficiando a miles de familias. El último embarque del Circuito de Islas partió desde la provincia de Panamá con destino a Taboga, Otoque Oriente y Otoque Occidente, donde continúa el recorrido del programa.

En tierra firme, también se desarrollan Naviferias en sectores como La Trinidad, área canalera, donde se espera atender a alrededor de 3,000 personas, así como en los corregimientos de Trinidad, Cirí de Los Sotos, Cirí Grande y Santa Rosa.