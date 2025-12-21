MITRADEL refuerza operativos de inspección laboral en Herrera y Los Santos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través de las Direcciones Regionales de Trabajo de Herrera y Los Santos, continúa fortaleciendo su labor de vigilancia y fiscalización, como parte de su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de condiciones laborales dignas y seguras en el país.

Durante las dos primeras semanas de diciembre, inspectores de ambas direcciones regionales realizaron 100 operativos de inspección en distintos centros de trabajo de ambas provincias, abarcando sectores productivos clave y diversas actividades económicas.

Del total de acciones ejecutadas, 47 inspecciones correspondieron al ámbito laboral, orientadas a verificar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratos, jornadas laborales, salarios y prestaciones. Además, se realizaron 22 inspecciones de seguridad laboral, enfocadas en la prevención de riesgos y la protección de la salud de los trabajadores; 19 inspecciones en materia de migración laboral, para constatar la contratación regular de mano de obra extranjera; y 12 inspecciones dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil, una prioridad del Estado panameño.

En la provincia de Los Santos, se efectuaron 31 inspecciones, de las cuales 21 fueron laborales, dos de seguridad laboral y ocho de migración laboral, constatándose que todas las empresas visitadas cumplían con las normativas vigentes.

Por su parte, en la provincia de Herrera se realizaron 69 inspecciones, distribuidas en 26 laborales, 20 de seguridad laboral, 12 relacionadas con trabajo infantil y 11 de migración laboral. En este último rubro, se detectó a un hombre y una mujer de nacionalidad china laborando sin permisos de trabajo vigentes, por lo que la Secretaría Judicial procedió a emitir la providencia correspondiente.