IMA cerrará agroferias, tiendas y distribuidoras del 22 al 26 de diciembre

El IMA anunció el cierre nacional de agroferias, tiendas y distribuidoras del 22 al 26 de diciembre por fumigación y trabajos internos.

Noemí Ruíz
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que todas las agroferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de diciembre, debido a trabajos de fumigación, limpieza de bodegas y realización de inventarios.

La entidad explicó que estas labores forman parte de los procesos internos de mantenimiento y control, necesarios para garantizar la seguridad, calidad y adecuada distribución de los productos que se ofrecen a la población.

El IMA agradeció la comprensión de los consumidores, al tiempo que recomendó a la ciudadanía tomar previsiones para la compra de alimentos durante estos días, ya que no se brindará atención al público en ninguno de sus puntos de venta a nivel nacional.

Las agroferias y tiendas del IMA retomarán sus operaciones habituales una vez culminen estas labores, según el calendario establecido por la institución.

