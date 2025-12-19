Panamá Nacionales -

Reiteran los requisitos para participar de la Lotería Fiscal

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal se realizará el próximo 30 diciembres en Los Andes Mall, a la 1:00 p.m., con facturas que se hayan emitido entre el 31 de octubre y 22 de diciembre del 2025. La facturas deben contar con el nombre y número de cédula del participante, en un sobre con un mínimo de cinco facturas, y en caso de no estar impresos sus datos, escribirlos a mano en la parte trasera.