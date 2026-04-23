Sorteo Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo será, cómo participar y cuáles son los premios?

La Lotería Fiscal 2026 es impulsada por el MEF. MEF

Por María Hernández El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario oficial del primer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026, que se desarrollará entre el 19 y el 28 de mayo en todo el país.

Participarán todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, como parte de esta iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria y promover la solicitud de comprobantes fiscales.

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