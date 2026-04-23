Sorteo Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo será, cómo participar y cuáles son los premios?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario oficial del primer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026, que se desarrollará entre el 19 y el 28 de mayo en todo el país.
Calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional:
- Región 1: martes 19 de mayo
- Región 2 : jueves 21 de mayo
- Región 3 : martes 26 de mayo
- Región 4 : jueves 28 de mayo
Ve las regiones: Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo cierran las urnas para el sorteo de mayo?
¿Cómo participar?
- Colocar cinco facturas dentro de un sobre blanco o manila
- El sobre debe ser tamaño carta o más pequeño
- Incluir únicamente datos personales en el exterior
- No usar decoraciones ni sobres de colores
Premios por región:
- 5 premios de B/. 10,000
- 10 premios de B/. 5,000
- 10 premios de B/. 1,000
- Total: B/. 110,000 por sorteo
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para incentivar la formalidad económica, mejorar la recaudación fiscal y promover la participación ciudadana.