Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 15:36

Sorteo Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo será, cómo participar y cuáles son los premios?

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que cada participante podrá ganar un solo premio por sorteo regional de la Lotería Fiscal.

La Lotería Fiscal 2026 es impulsada por el MEF. 

La Lotería Fiscal 2026 es impulsada por el MEF. 

MEF
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario oficial del primer sorteo regional de la Lotería Fiscal 2026, que se desarrollará entre el 19 y el 28 de mayo en todo el país.

Participarán todas las facturas emitidas entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2026, como parte de esta iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria y promover la solicitud de comprobantes fiscales.

Calendario de sorteos de la Lotería Fiscal Regional:

  • Región 1: martes 19 de mayo
  • Región 2 : jueves 21 de mayo
  • Región 3 : martes 26 de mayo
  • Región 4 : jueves 28 de mayo

Ve las regiones: Lotería Fiscal 2026: ¿cuándo cierran las urnas para el sorteo de mayo?

¿Cómo participar?

  • Colocar cinco facturas dentro de un sobre blanco o manila
  • El sobre debe ser tamaño carta o más pequeño
  • Incluir únicamente datos personales en el exterior
  • No usar decoraciones ni sobres de colores

Premios por región:

  • 5 premios de B/. 10,000
  • 10 premios de B/. 5,000
  • 10 premios de B/. 1,000
  • Total: B/. 110,000 por sorteo

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para incentivar la formalidad económica, mejorar la recaudación fiscal y promover la participación ciudadana.

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