Triple pago a jubilados y pensionados: quiénes cobrarán primero según la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos de la segunda quincena de diciembre de 2025 para jubilados y pensionados a nivel nacional, confirmando que en este periodo se realizará un triple pago, que incluye el pago regular más los bonos permanentes y navideños.

La medida busca reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores durante diciembre, uno de los meses con mayor movimiento económico en el país. De acuerdo con el cronograma oficial de la CSS, el orden de pago será el siguiente: Acreditación Bancaria (ACH) el Viernes 19 de diciembre de 2025

Pago mediante cheques: Lunes 22 de diciembre de 2025, en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

¿Qué incluye el triple pago a jubilados y pensionados?

Jubilados-pensionados-Telemtero.jpg

Durante esta segunda quincena de diciembre, los jubilados y pensionados recibirán:

Pago regular de pensión: Corresponde al pago ordinario de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Bono navideño de B/. 60.00 – Ley 51 o el bono de B/. 100.00 – Ley 70 de 2011

Bono permanente de B/. 40.00 – Ley 438 de 2024

Programas beneficiados

Estos pagos aplican para los jubilados y pensionados adscritos a los programas de:

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Riesgos Profesionales

La CSS reiteró que los pagos se realizarán conforme al calendario establecido y recomendó a los beneficiarios verificar sus cuentas bancarias o acudir a los centros de pago en la fecha correspondiente, según su modalidad de cobro