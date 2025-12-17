Presidente Mulino recibe B/.2,965 millones del Canal: ACP entrega dividendos del año fiscal 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió en nombre del Estado panameño los dividendos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) correspondientes al año fiscal 2025, por un total de B/.2,965 millones, recursos que ingresarán directamente al Tesoro Nacional para beneficio de la población.

El monto entregado representa un incremento de B/.500 millones en comparación con el año fiscal 2024, consolidando al Canal de Panamá como el principal motor económico del país.

Desglose de los dividendos del Canal

image Presidente Mulino recibe B/.2,965 millones del Canal @Presidencia

De acuerdo con la información oficial, los dividendos del Canal de Panamá correspondientes al 2025 se desglosan de la siguiente manera:

B/.2,372 millones como excedente económico de la operación de la vía interoceánica.

como excedente económico de la operación de la vía interoceánica. B/.591 millones en concepto de pago por derechos por tonelada.

en concepto de pago por derechos por tonelada. B/.2 millones por tasas relacionadas con servicios públicos prestados por el Estado.

Aumento de tránsitos impulsó mayores aportes

La ACP explicó que el aumento en los dividendos se debe principalmente al incremento en el promedio diario de tránsitos por el Canal, que pasó de 25 buques diarios en 2024 a 33 tránsitos diarios en 2025, reflejando una recuperación y mayor dinamismo de la ruta marítima.

Este desempeño permitió elevar los aportes directos al Estado panameño, fortaleciendo las finanzas públicas.

Reconocimiento a los trabajadores del Canal

El cheque fue entregado al presidente Mulino por Jaime Anderson, capataz del taller de mecánica con 17 años de servicio, en representación de la fuerza laboral de la ACP y como descendiente de inmigrantes antillanos que llegaron a Panamá para la construcción del Canal.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la División de Administración y Mantenimiento de Flotas y Equipos de la ACP, en la provincia de Colón, donde el presidente también recorrió las áreas operativas y conversó con el personal canalero.