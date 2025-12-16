Contraloría aclara rendición de cuentas y advierte incumplimientos en libre postulación

La Contraloría General de la República de Panamá aclaró este martes, mediante un comunicado oficial, que la rendición de cuentas ante esta institución es un proceso obligatorio e independiente, distinto al que se realiza ante el Tribunal Electoral.

La entidad precisó que los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante la Contraloría.

"Los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral que se presentan ante el Tribunal Electoral no sustituyen la rendición de cuentas que debe cumplirse ante esta entidad fiscalizadora", subrayó la institución.

Diferencias entre el Tribunal Electoral y la Contraloría

Según explicó la Contraloría, el Tribunal Electoral evalúa los informes desde la perspectiva del financiamiento electoral, mientras que la Contraloría ejerce una función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, que exige la presentación trimestral de informes sobre el uso de recursos públicos.

En ese sentido, ambas instancias cumplen roles distintos y complementarios, conforme al marco legal vigente.

Advertencia por incumplimiento de plazos

La Contraloría advirtió que las personas naturales o jurídicas que no hayan cumplido con la entrega de la rendición de cuentas dentro del plazo establecido serán sometidas a los procesos de revisión correspondientes, que pueden incluir auditorías forenses.

La entidad enfatizó que estas actuaciones no responden a señalamientos ni ataques contra partidos políticos, movimientos ciudadanos o actores específicos, sino al cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.

Casos con documentación fuera de plazo

De acuerdo con los registros oficiales, algunos candidatos electos por libre postulación mantienen información pendiente de presentación ante la Contraloría.

La institución detalló que la agrupación Movimiento Otro Camino (MOCA), así como los diputados electos Alexandra Brenes y Luis Duke, entregaron la documentación correspondiente el 15 de diciembre de 2025; sin embargo, dicha entrega se realizó fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúa sujeta a los procesos de verificación administrativa.

Asimismo, la Contraloría indicó que las alcaldesas electas por libre postulación de San Miguelito, Irma Hernández, y de Arraiján, Stefany Peñalba, no registran rendición de cuentas dentro del plazo establecido, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.

La entidad agregó que también existen representantes electos por libre postulación que mantienen información pendiente de entrega, lo que constituye un incumplimiento de la normativa vigente.