Desfile de Navidad 2026: Alcalde Mayer Mizrachi anuncia fecha del próximo evento

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi , anunció que el Desfile de Navidad 2026 se realizará el sábado 19 de diciembre, e hizo un llamado anticipado a las empresas interesadas en participar para que organicen sus presupuestos y reserven cupo desde ya.

“Desfile de Navidad 2026 será el sábado 19 de diciembre. Empresas que quieran participar organicen sus presupuestos y reserven cupo desde ya. Será más corto, pero de mayor calidad”, expresó el alcalde. “Desfile de Navidad 2026 será el sábado 19 de diciembre. Empresas que quieran participar organicen sus presupuestos y reserven cupo desde ya. Será más corto, pero de mayor calidad”, expresó el alcalde.

El anuncio se da tras el éxito del Desfile de Navidad ‘City of Stars 2025’, organizado por la Alcaldía de Panamá, que se llevó a cabo en la calle 50, también conocida como Nicanor de Obarrio.

image

Desfile de Navidad: Impacto económico y asistencia masiva

De acuerdo con cifras oficiales, unas 350 mil personas asistieron al desfile realizado este domingo, convirtiéndolo en uno de los eventos navideños más concurridos del país. La actividad generó un aporte económico superior a los 10 millones de dólares, beneficiando sectores como el comercio, la gastronomía, el turismo y los servicios.

Luces, cultura y energía navideña

El desfile contó con la participación de 30 carrozas, 40 bandas y 52 delegaciones culturales, que llenaron de luces, música y color la ciudad, proyectando un mensaje de unidad, alegría y espíritu navideño para Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/2001029081668764071?s=20&partner=&hide_thread=false Desfile de Navidad 2026 será el Sábado 19 de diciembre. Empresas que quieran participar organicen sus presupuestos y reserven cupo desde ya. Será más corto, pero de mayor calidad — Mayer Mizrachi (@Mayer) December 16, 2025

Las autoridades destacaron que el evento no solo fortaleció la oferta cultural de la capital, sino que también posicionó al desfile como una plataforma de proyección turística a nivel nacional e internacional.

Para la edición 2026, la Alcaldía de Panamá apuesta por un formato más compacto, pero con mayor calidad artística y logística, manteniendo el impacto cultural y económico que ha caracterizado al evento.