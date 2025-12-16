Presidente Donald Trump amplía la prohibición total de viaje a siete países y a la Autoridad Palestina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amplió este martes la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, que ahora incluye a siete nuevas naciones, entre ellas Siria, además de personas con documentos de la Autoridad Nacional Palestina.

El mandatario adoptó la decisión tras un atentado perpetrado en noviembre por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, en el que uno de ellos perdió la vida.

En una orden ejecutiva, Trump justificó la medida por motivos de seguridad nacional y ordenó restringir por completo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

La disposición también veta el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Nacional Palestina. La Administración de Trump ya había denegado los visados a los funcionarios palestinos que tenían previsto asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Asimismo, el presidente impuso restricciones parciales a ciudadanos de otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

En junio pasado, Trump ya había decretado un veto total para los nacionales de 12 países que continúan en la lista: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

También se mantienen las restricciones parciales impuestas previamente a Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Con la ampliación, un total de 19 países están sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 enfrentan restricciones parciales.

"Las restricciones y limitaciones impuestas por esta proclamación son, a mi juicio, necesarias para impedir la entrada o admisión de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno de Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan para el país", expone la orden de Trump.

El presunto atacante de los guaridas nacionales, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó asilado a Estados Unidos en 2021 tras haber cooperado con la CIA en Afganistán, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

FUENTE: EFE