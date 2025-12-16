Panamá Nacionales -  16 de diciembre de 2025 - 17:09

Pago de PASE-U y becas 2025 continúa este 17 de diciembre en más de 20 puntos del país

El IFARHU informó que este miércoles 17 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas y del PASE-U.

Pagos del PASE-U del IFARHU en el 2025.

Pagos del PASE-U del IFARHU en el 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este miércoles 17 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el miércoles 17 de diciembre

  1. Agencia del IFARHU de Almirante
  2. Chiriquí Grande - Burí: Rancho comunal de Pueblo
  3. Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingue República de Nicaragua y oficinas del IFARHU
  4. Fincas 30, 66 y 60: Cancha de Base Line
  5. Barú: oficinas del IFARHU de Barú
  6. Distrito de Bugaba: oficinas del IFARHU de Bugaba
  7. Distrito de David: diversos centros escolares y las oficinas del IFARHU
  8. Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
  9. Distrito de Colón: terrenos de la Feria de Colón (Buena Vista)
  10. Pacora: agencia regional de Panamá Este
  11. Corregimiento de Arnulfo Arias: Sede regional de San Miguelito
  12. Distritos de Chimán, Chepigana y Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
  13. Distrito de Panamá (Betania, Calidonia y Curundú): Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
  14. Distrito de Arraiján (Santa Clara y Nuevo Emperador): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
  15. Distrito de Chame: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
  16. Distrito de La Chorrera (Barrio Balboa): Feria de La Chorrera
  17. Distritos de Santiago: C.E.B.G. Santa Fe y Escuela Pedro Arrocha Graell y Santiago Mall.
  18. Cémaco (Manuel Ortega y Lajas Blancas): diversos centros educativos
  19. Guna Yala (Ailigandí y Narganá): diversos centros educativos
  20. Kankintú, Guoroní y Bisira: Escuela Coronte y Agencia Kankintú

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

  • Recibo de entrega de documentos
  • Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
  • Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
  • Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
  • Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
  • La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.

En esta nota:
Seguir leyendo

Becas y PASE-U: nuevos pagos programados para el 16 de diciembre de 2025

PASE-U 2025, 3er pago: IFARHU revela posible fecha de pago y anuncia reprogramación

¿Sin PASE-U? Lugares donde el IFARHU pagará el beneficio reprogramado

Recomendadas

Más Noticias