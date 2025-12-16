Pago de PASE-U y becas 2025 continúa este 17 de diciembre en más de 20 puntos del país

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este miércoles 17 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.
Pagos programados para el miércoles 17 de diciembre
- Agencia del IFARHU de Almirante
- Chiriquí Grande - Burí: Rancho comunal de Pueblo
- Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingue República de Nicaragua y oficinas del IFARHU
- Fincas 30, 66 y 60: Cancha de Base Line
- Barú: oficinas del IFARHU de Barú
- Distrito de Bugaba: oficinas del IFARHU de Bugaba
- Distrito de David: diversos centros escolares y las oficinas del IFARHU
- Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
- Distrito de Colón: terrenos de la Feria de Colón (Buena Vista)
- Pacora: agencia regional de Panamá Este
- Corregimiento de Arnulfo Arias: Sede regional de San Miguelito
- Distritos de Chimán, Chepigana y Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí
- Distrito de Panamá (Betania, Calidonia y Curundú): Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino
- Distrito de Arraiján (Santa Clara y Nuevo Emperador): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
- Distrito de Chame: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado
- Distrito de La Chorrera (Barrio Balboa): Feria de La Chorrera
- Distritos de Santiago: C.E.B.G. Santa Fe y Escuela Pedro Arrocha Graell y Santiago Mall.
- Cémaco (Manuel Ortega y Lajas Blancas): diversos centros educativos
- Guna Yala (Ailigandí y Narganá): diversos centros educativos
- Kankintú, Guoroní y Bisira: Escuela Coronte y Agencia Kankintú
Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025
IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
- Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.
En caso de que el representante legal no pueda asistir
La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:
- Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
- Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
- Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
- La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.