Pago de PASE-U y becas 2025 continúa este 17 de diciembre en más de 20 puntos del país

Pagos del PASE-U del IFARHU en el 2025.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este miércoles 17 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pagos programados para el miércoles 17 de diciembre

Agencia del IFARHU de Almirante Chiriquí Grande - Burí: Rancho comunal de Pueblo Distrito de Bocas del Toro: Escuela Bilingue República de Nicaragua y oficinas del IFARHU Fincas 30, 66 y 60: Cancha de Base Line Barú: oficinas del IFARHU de Barú Distrito de Bugaba: oficinas del IFARHU de Bugaba Distrito de David: diversos centros escolares y las oficinas del IFARHU Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce Distrito de Colón: terrenos de la Feria de Colón (Buena Vista) Pacora: agencia regional de Panamá Este Corregimiento de Arnulfo Arias: Sede regional de San Miguelito Distritos de Chimán, Chepigana y Chepo: oficinas regionales del IFARHU de Tortí Distrito de Panamá (Betania, Calidonia y Curundú): Centro de Combate Ciudad Deportiva Irving Saladino Distrito de Arraiján (Santa Clara y Nuevo Emperador): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall Distrito de Chame: Oficinas regionales del IFARHU de Coronado Distrito de La Chorrera (Barrio Balboa): Feria de La Chorrera Distritos de Santiago: C.E.B.G. Santa Fe y Escuela Pedro Arrocha Graell y Santiago Mall. Cémaco (Manuel Ortega y Lajas Blancas): diversos centros educativos Guna Yala (Ailigandí y Narganá): diversos centros educativos Kankintú, Guoroní y Bisira: Escuela Coronte y Agencia Kankintú

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

Recibo de entrega de documentos

Boletín hasta el segundo trimestre de 2025

Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar: