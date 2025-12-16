Panamá Nacionales -  16 de diciembre de 2025 - 17:43

Programa Armas por Comida y Medicinas se realizará en San Miguelito y La Doña

El programa Armas por Comida y Medicinas del Ministerio de Seguridad Pública se trasladará a San Miguelito y La Doña.

Ana Canto
El Ministerio de Seguridad Pública informó que este viernes 19 y lunes 22 de diciembre se desarrollará el programaArmas y Municiones por Bonos de Comida y Medicinas”, una iniciativa que permite la entrega voluntaria, segura y confidencial de armas y municiones en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Fechas y lugares del programa armas por comida

Horario: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

  • Viernes 19 de diciembre: Gran Estación de San Miguelito.
  • Lunes 22 de diciembre: Centro Comercial La Doña, corregimiento de la 24 de Diciembre.

Este programa busca reducir la circulación de armas en las comunidades y promover entornos más seguros para la ciudadanía, ofreciendo incentivos a quienes decidan entregar estos artículos de manera voluntaria.

