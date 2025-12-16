Programa Armas por Comida y Medicinas se realizará en San Miguelito y La Doña

El Ministerio de Seguridad Pública informó que este viernes 19 y lunes 22 de diciembre se desarrollará el programa “Armas y Municiones por Bonos de Comida y Medicinas”, una iniciativa que permite la entrega voluntaria, segura y confidencial de armas y municiones en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
- Viernes 19 de diciembre: Gran Estación de San Miguelito.
- Lunes 22 de diciembre: Centro Comercial La Doña, corregimiento de la 24 de Diciembre.
Este programa busca reducir la circulación de armas en las comunidades y promover entornos más seguros para la ciudadanía, ofreciendo incentivos a quienes decidan entregar estos artículos de manera voluntaria.