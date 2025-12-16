Conductor relata accidente entre dos buses en el Puente de las Américas.

Uno de los conductores de los vehículos tipo coaster involucrados en el accidente de tránsito registrado la mañana de este martes 16 de diciembre en el Puente de las Américas brindó declaraciones sobre lo ocurrido, indicando que en su unidad viajaban 29 personas.

Wilfredo, conductor del bus, explicó que el otro vehículo lo sorprendió repentinamente, lo que le impidió realizar una maniobra que evitara por completo que sus pasajeros resultaran lesionados. No obstante, aseguró que logró reaccionar de forma oportuna para reducir la magnitud del impacto y evitar consecuencias más graves tanto para el vehículo como para sus ocupantes.

El conductor también señaló que, tras la colisión entre ambos buses, el otro vehículo quedó volcado, aunque precisó que no transportaba pasajeros en ese momento.

Por su parte, las autoridades informaron que las personas lesionadas fueron atendidas en el lugar y que aquellas con lesiones de mayor consideración fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica especializada.