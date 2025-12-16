Minsa descarta casos de la variante A(H3N2) subtipo K en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta el momento no se han reportado casos en Panamá de la variante A(H3N2), subtipo K, por lo que hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención respiratoria ante la circulación de virus estacionales en el país.
La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, aclaró que esta variante, que ya circula en Costa Rica, corresponde a un virus estacional, y recalcó que no se trata de un nuevo virus ni de una pandemia.
Refuerzan vigilancia epidemiológica
Hace dos semanas, la Dirección General de Salud Pública emitió una circular dirigida a directores regionales y a todas las instalaciones de salud, exhortándolos a reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad en los pacientes.
Las autoridades sanitarias reiteraron que la detección temprana es clave para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas a virus respiratorios.
Avance de la vacunación contra la influenza
Por su parte, Blas Armién, jefe del Departamento de Epidemiología del Minsa, informó que en Panamá ya se han aplicado 1,280,982 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que ha permitido disminuir las hospitalizaciones, la severidad de los casos y las muertes.
No obstante, el Minsa reporta 97 fallecimientos por influenza, de los cuales el 85 % no estaba vacunado y el 90 % presentaba enfermedades preexistentes, subrayó Armién.
Recomendaciones del Minsa a la población
El Ministerio de Salud reiteró las siguientes recomendaciones para prevenir contagios:
- No automedicarse.
- Acudir a tiempo a los centros de salud.
- Utilizar mascarilla en caso de síntomas respiratorios.
- Evitar aglomeraciones.
- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.
- Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado.
- Mantenerse hidratado.
Disponibilidad de la vacuna
La vacuna contra la influenza está disponible en todos los centros de salud y policentros de las regiones de:
- Región Metropolitana
- San Miguelito
- Panamá Norte
- Colón
- Coclé
El Minsa exhortó a la ciudadanía a que, ante síntomas respiratorios, acuda al establecimiento de salud más cercano, refuerce el autocuidado y proteja a las personas más vulnerables, como adultos mayores, niños y pacientes con enfermedades crónicas.