Minsa y CSS avanzan en integración de servicios de salud para asegurados y no asegurados

El Ministerio de Salud ( Minsa ) y la Caja de Seguro Social (CSS) continúan avanzando en el proceso de integración de los servicios de salud, una medida que busca mejorar la atención tanto a pacientes asegurados como no asegurados y optimizar los recursos del sistema público.

Así lo informó Carlos Abadía, asesor del Minsa y miembro de la Comisión del Plan de Integración de Servicios Minsa–CSS, quien explicó que esta integración corresponde a una acción administrativa orientada a la eficiencia, sustentada en una hoja de ruta que abarca gobernanza, financiamiento y recurso humano.

¿Cuándo iniciará la integración entre el MINSA y la CSS?

El funcionario indicó que la comisión ha trabajado durante varios meses y que el proceso de integración iniciará en las provincias de Herrera y Los Santos, como parte de una implementación progresiva a nivel nacional.

Abadía destacó que este modelo no es nuevo en el país y citó como ejemplo el Hospital Rafael Hernández de la CSS en Chiriquí, que desde hace más de 40 años atiende a asegurados y no asegurados sin distinción. De igual forma, el Hospital José Domingo de Obaldía, del Minsa, brinda atención a ambos grupos sin inconvenientes.

Según explicó, la integración beneficiará a toda la población, pero especialmente a los asegurados, ya que actualmente la CSS cuenta con 78 instalaciones, mientras que el Minsa dispone de una mayor red de centros de salud en todo el territorio nacional.

Mantener los sistemas separados, señaló, genera inequidad y eleva los costos, ya que cerca del 30% de los asegurados pierde su condición durante su vida laboral, interrumpe tratamientos y regresa al sistema con un estado de salud deteriorado, lo que incrementa la carga financiera.

Beneficios del plan de integración

Entre los principales beneficios del proceso destacan:

Cobertura universal

Continuidad de la atención en salud, sin interrupciones en los tratamientos

Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS)

Creación de la figura del médico de cabecera, responsable de hasta 400 familias o 2,000 pacientes

Eliminación de las filas de madrugada para obtener cupos médicos

Reducción de los tiempos de espera para citas con especialistas, al descongestionar hasta el 40% de los cupos actualmente ocupados por pacientes crónicos controlados

Abadía aclaró que, dentro del proceso de integración, cada institución asumirá los costos de la atención brindada a sus pacientes, por lo que no se generarán recargos al sistema financiero de la CSS.