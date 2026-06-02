Marea Roja Deportes -  2 de junio de 2026 - 11:28

Panamá vs. República Dominicana: hora y dónde ver el amistoso el 3 de junio

Tras el partido contra República Dominicana, Panamá cerrará su ciclo de preparación este fin de semana, cuando enfrente a Bosnia y Herzegovina.

Panamá se mide ante República Dominicana. 

Panamá se mide ante República Dominicana. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

La selección mayor de fútbol de Panamá tendrá su partido de despedida ante la afición este miércoles 3 de junio, previo a su histórica participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El onceno nacional se medirá en un encuentro amistoso ante su similar de República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

A continuación, los detalles para no perderte este compromiso:

  • Hora de transmisión: Desde las 7:45 p.m.

  • En televisión: EN VIVO a través de la señal de RPC TV (Canal 4).

  • Por internet: sitio web oficial: rpctv.com/endirecto.

Panamá llega a este compromiso tras un exigente partido amistoso en Río de Janeiro, donde cayó 6-2 ante una potente selección de Brasil. Tras el choque de este miércoles contra los caribeños, Panamá cerrará su ciclo de preparación este fin de semana, cuando enfrente a Bosnia y Herzegovina en el último partido de fogueo programado antes de la cita mundialista.

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