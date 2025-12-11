MINSA realiza operativo sanitario durante fiestas de fin de año

El Ministerio de Salud ( Minsa ) mantiene una estricta vigilancia en los expendios de alimentos y en otras actividades de interés sanitario que operan temporalmente en áreas públicas durante las celebraciones de fin de año, con el objetivo de proteger la salud de la población.

Juan Pablo Rodríguez, supervisor del Área Sanitaria de David, informó que en los alrededores del parque Miguel de Cervantes Saavedra operan actualmente 19 puestos de comidas rápidas y 17 ventas de raspados y refrescos, todos bajo supervisión constante.

Minsa refuerza operativos sanitarios en expendios de comida

image

Rodríguez detalló que, desde que inició el operativo a principios de mes, no se han detectado irregularidades ni deficiencias que ameriten sanciones o la suspensión de actividades. Sin embargo, recalcó que “cada consumidor es el principal custodio de su salud”, e instó a la población a verificar siempre las condiciones higiénicas de los locales antes de comprar alimentos.

Entre las normas que deben cumplir los expendios figuran la disponibilidad de agua potable, la posesión de carnés de manipulación y de buena salud, la adecuada conservación de productos lácteos y cárnicos en hielo y la protección de los alimentos expuestos.

El funcionario también destacó que este año existe una mejor coordinación entre el Minsa y la Alcaldía de David, lo que ha permitido fortalecer los controles en comparación con años anteriores. Operativos similares se realizan en las áreas comerciales de las cabeceras de los demás distritos de la provincia de Chiriquí.