Cae avioneta en la Calzada de Amador; autoridades atienden la emergencia

Durante la mañana de este jueves 11 de diciembre, una avioneta cayó en uno de los paños de la vía de la Calzada de Amador. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales; sin embargo, los heridos están siendo atendidos por el personal de emergencias médicas.
En la zona, el tránsito está siendo regulado para evitar congestionamientos vehiculares. Aun así, se les solicita a los conductores evitar desplazarse hacia este sector.
Aeronáutica Civil se pronuncia tras el accidente
La Autoridad Aeronáutica Civil se pronunció sobre el accidente que involucró una aeronave BE33, con matrícula HP33, en el área de la Calzada de Amador.
Indicó que, tras el suceso, se activaron los protocolos de emergencia y se coordinó la atención del hecho con los estamentos de seguridad y respuesta.
Actualmente, se desarrollan las labores de verificación técnica y la recopilación de información preliminar.