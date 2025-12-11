Cae avioneta en la Calzada de Amador; autoridades atienden la emergencia

Durante la mañana de este jueves 11 de diciembre, una avioneta cayó en uno de los paños de la vía de la Calzada de Amador. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales; sin embargo, los heridos están siendo atendidos por el personal de emergencias médicas.

Equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar y realizan labores de limpieza de combustible, previo a la llegada de las autoridades encargadas de la investigación.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En la zona, el tránsito está siendo regulado para evitar congestionamientos vehiculares. Aun así, se les solicita a los conductores evitar desplazarse hacia este sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999141310624682150&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo

La mañana de este jueves se registra la caída de una avioneta en la Calzada de Amador. Se conoció que dos personas resultaron heridas y se encuentran estables.



La situación está siendo atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos y de otras entidades. pic.twitter.com/8KfR3X1Ovg — Telemetro Reporta (@TReporta) December 11, 2025

Aeronáutica Civil se pronuncia tras el accidente

La Autoridad Aeronáutica Civil se pronunció sobre el accidente que involucró una aeronave BE33, con matrícula HP33, en el área de la Calzada de Amador.

Indicó que, tras el suceso, se activaron los protocolos de emergencia y se coordinó la atención del hecho con los estamentos de seguridad y respuesta.

Actualmente, se desarrollan las labores de verificación técnica y la recopilación de información preliminar.