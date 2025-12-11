Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 12:18

Cae avioneta en la Calzada de Amador; autoridades atienden la emergencia

En el paño de la vía de la Calzada de Amador donde cayó la avioneta, el tránsito está siendo regulado para evitar congestionamientos vehiculares.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante la mañana de este jueves 11 de diciembre, una avioneta cayó en uno de los paños de la vía de la Calzada de Amador. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales; sin embargo, los heridos están siendo atendidos por el personal de emergencias médicas.

Equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos se encuentran en el lugar y realizan labores de limpieza de combustible, previo a la llegada de las autoridades encargadas de la investigación.

En la zona, el tránsito está siendo regulado para evitar congestionamientos vehiculares. Aun así, se les solicita a los conductores evitar desplazarse hacia este sector.

Aeronáutica Civil se pronuncia tras el accidente

La Autoridad Aeronáutica Civil se pronunció sobre el accidente que involucró una aeronave BE33, con matrícula HP33, en el área de la Calzada de Amador.

Indicó que, tras el suceso, se activaron los protocolos de emergencia y se coordinó la atención del hecho con los estamentos de seguridad y respuesta.

Actualmente, se desarrollan las labores de verificación técnica y la recopilación de información preliminar.

