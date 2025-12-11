Jornada reducida en diciembre: los horarios para funcionarios públicos el 24 y 31

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 37 del 5 de diciembre de 2025, el Gobierno ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 12:00 p.m., con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Por otro lado, las instituciones bancarias se regirán por lo dispuesto en la Resolución S.B.P. N.° 124-006 del 4 de diciembre de 2006.
- Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
- Instituciones de salud del MINSA y la CSS
- Benemérito Cuerpo de Bomberos
- SINAPROC
- Autoridad de Transito y Transporte Terrestre
- Metro de Panamá S.A.
- Transporte Masivo de Panamá
- Servicio Nacional de Migración
- Fuerza pública
- Autoridad Aeronáutica Civil
- Tocumen S.A.
- Autoridad de Aduanas
- Autoridad de Aseo
- Cuarentena Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Empresa de Transición Eléctrica S.A.
- Agencia Panameña de Alimentos
