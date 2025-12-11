Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 09:57

Jornada reducida en diciembre: los horarios para funcionarios públicos el 24 y 31

La jornada de trabajo reducida para diciembre establece que queda prohibido para todas las entidades fijar un horario distinto al señalado en el decreto.

Jornada reducida para funcionarios públicos para el 24 y 31 de diciembre.

MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 37 del 5 de diciembre de 2025, el Gobierno ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 12:00 p.m., con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El documento establece que queda prohibido para todas las entidades del Estado fijar un horario distinto al señalado.

Por otro lado, las instituciones bancarias se regirán por lo dispuesto en la Resolución S.B.P. N.° 124-006 del 4 de diciembre de 2006.

Jornada reducida en diciembre: ¿Quiénes sí deberán responder a su horario laboral regular?

  • Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)
  • Instituciones de salud del MINSA y la CSS
  • Benemérito Cuerpo de Bomberos
  • SINAPROC
  • Autoridad de Transito y Transporte Terrestre
  • Metro de Panamá S.A.
  • Transporte Masivo de Panamá
  • Servicio Nacional de Migración
  • Fuerza pública
  • Autoridad Aeronáutica Civil
  • Tocumen S.A.
  • Autoridad de Aduanas
  • Autoridad de Aseo
  • Cuarentena Agropecuario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Empresa de Transición Eléctrica S.A.
  • Agencia Panameña de Alimentos

