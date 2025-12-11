Aprueban nuevos ajustes al salario mínimo en Panamá: Así queda establecido según MITRADEL

Los sectores que conforman la Comisión Nacional de Salario Mínimo alcanzaron un acuerdo sobre los nuevos ajustes salariales que comenzarán a regir a partir del 16 de enero de 2026, según informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).
Comisión Nacional de Salario Mínimo acuerda nuevos ajustes
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó algunos de los ajustes específicos para sectores clave:
- Pesca industrial: +B/.16.00
- Transporte: +B/.12.50
- Trabajadores de seguridad: +B/.12.00
- Conductores colegiales: +B/.9.50
Recolección de desechos:
- Interior del país: +B/.15.00
- Panamá: +B/.10.00
Trabajo doméstico: ajuste equiparado en ambas regiones
Muñoz destacó que ningún trabajador que devenga salario mínimo recibirá menos de B/.9.50 adicionales con este ajuste.
El acuerdo será presentado al Presidente de la República para su sanción y posterior publicación en el Decreto Ejecutivo correspondiente.
Impacto en el nuevo ajuste
La ministra también señaló que este reajuste impactará al 27% de la población laboral que recibe salario mínimo, equivalente a cerca de 200 mil trabajadores en todo el país.
Además, se estableció que los representantes del sector trabajador, empleador y el gobierno se reunirán de manera permanente a partir de 2026 para evaluar la situación económica del país y fortalecer un clima de confianza que permita la preservación y generación de empleos estables.
El ajuste generalizado equivale a B/.9.50 mensuales en promedio para los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de salario mínimo.