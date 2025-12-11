Panamá Nacionales -  11 de diciembre de 2025 - 06:38

Aprueban nuevos ajustes al salario mínimo en Panamá: Así queda establecido según MITRADEL

La Comisión de Salario Mínimo acordó nuevos ajustes desde enero de 2026. Los aumentos impactarán a 200 mil trabajadores en 74 actividades económicas.

Comisión Nacional de Salario Mínimo acuerda nuevos ajustes

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los sectores que conforman la Comisión Nacional de Salario Mínimo alcanzaron un acuerdo sobre los nuevos ajustes salariales que comenzarán a regir a partir del 16 de enero de 2026, según informó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

El ministerio detalló que el incremento se aplicará de manera escalonada, contemplando 59 tasas que cubren 74 actividades económicas en todo el país.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, explicó algunos de los ajustes específicos para sectores clave:

  • Pesca industrial: +B/.16.00
  • Transporte: +B/.12.50
  • Trabajadores de seguridad: +B/.12.00
  • Conductores colegiales: +B/.9.50
Recolección de desechos:

  • Interior del país: +B/.15.00
  • Panamá: +B/.10.00

Trabajo doméstico: ajuste equiparado en ambas regiones

Muñoz destacó que ningún trabajador que devenga salario mínimo recibirá menos de B/.9.50 adicionales con este ajuste.

El acuerdo será presentado al Presidente de la República para su sanción y posterior publicación en el Decreto Ejecutivo correspondiente.

Impacto en el nuevo ajuste

La ministra también señaló que este reajuste impactará al 27% de la población laboral que recibe salario mínimo, equivalente a cerca de 200 mil trabajadores en todo el país.

Además, se estableció que los representantes del sector trabajador, empleador y el gobierno se reunirán de manera permanente a partir de 2026 para evaluar la situación económica del país y fortalecer un clima de confianza que permita la preservación y generación de empleos estables.

El ajuste generalizado equivale a B/.9.50 mensuales en promedio para los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de salario mínimo.

