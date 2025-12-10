Salario mínimo 2026: empresa privada, trabajadores y Gobierno buscan acuerdo final

Durante la discusión del nuevo salario mínimo en la provincia de Panamá, representantes de la empresa privada, los trabajadores y el Gobierno deberán aprobar este miércoles el monto que regirá durante los próximos dos años, a partir del 16 de enero de 2026.

De acuerdo con Gustavo Herrera, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), sus propuestas no buscan generar desempleo, zozobra ni alejar la inversión, y tampoco responden a ideologías políticas. Por el contrario, plantean un aumento del 7% para las empresas grandes y del 6% para las medianas y pequeñas, sin afectar a las compañías que proporcionan trabajo al país.

Asimismo, se propuso la implementación permanente de una mesa de diálogo sobre el salario mínimo, con el objetivo de monitorear el comportamiento económico, la inflación, los salarios y las condiciones de todos los sectores laborales del país.

Para la sesión de hoy, no se contó con la participación de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), luego de ausentarse por más de 90 minutos durante la reunión de ayer, en la que CONATO sostenía un encuentro con el sector empleador.

Las organizaciones de trabajadores han enfatizado que de este diálogo debe surgir la propuesta final y que la responsabilidad no debe recaer en el Gobierno.