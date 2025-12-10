¿Dónde y cuándo? Estas son las Naviferias del IMA del jueves 11 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta donde se realizarán las Naviferias del próximo jueves 11 de diciembre, ofreciendo a la población acceso a productos de primera necesidad y a las tradicionales cajas navideñas a precios accesibles.
La entidad recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, además de llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo, debido a que estos son los requisitos indispensables para realizar sus compras.
¿Qué trae las bolsas navideñas?
Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen los siguientes productos:
- Jamón picnic
- Maíz pilado
- Sal
- Guandú en lata
- Una lata de piña en rodajas o aceite
- Cinco libras de arroz
- Una libra de azúcar
Naviferias del jueves 11 de diciembre Veraguas
- Parque Central de Atalaya, cabecera
- Santiago Mall, distrito de Santiago
- Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera
Darién
- Cancha techada de La Palma
- Cancha de la Escuela del Real de Santa María
Bocas del Toro
-
Cancha de Una Milla, Almirante
Colón
- Polideportivo de Cativá
- Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
- Cancha multiuso de Escobal
El IMA mantiene su cronograma de Naviferias con el objetivo de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada decembrina, asegurando el acceso a productos tradicionales para la mesa navideña.