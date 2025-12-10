¿Dónde y cuándo? Estas son las Naviferias del IMA del jueves 11 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó los puntos de venta donde se realizarán las Naviferias del próximo jueves 11 de diciembre, ofreciendo a la población acceso a productos de primera necesidad y a las tradicionales cajas navideñas a precios accesibles.

La entidad recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, además de llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo, debido a que estos son los requisitos indispensables para realizar sus compras.

¿Qué trae las bolsas navideñas?

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen los siguientes productos:

Jamón picnic

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Una lata de piña en rodajas o aceite

Cinco libras de arroz

Una libra de azúcar

Naviferias del jueves 11 de diciembre Veraguas

Parque Central de Atalaya, cabecera

Santiago Mall, distrito de Santiago

Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

Cancha techada de La Palma

Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

Polideportivo de Cativá

Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón

Cancha multiuso de Escobal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1998821617439518851?s=20&partner=&hide_thread=false Recordamos las Naviferias del IMA programadas para este jueves 11 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/TRqgUwpfg1 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 10, 2025

El IMA mantiene su cronograma de Naviferias con el objetivo de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada decembrina, asegurando el acceso a productos tradicionales para la mesa navideña.