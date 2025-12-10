Panamá Nacionales -  10 de diciembre de 2025 - 13:48

¿Dónde y cuándo? Estas son las Naviferias del IMA del jueves 11 de diciembre

Conoce los puntos de las Naviferias del IMA del 11 de diciembre y el contenido de las cajas navideñas de B/.15.00.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta donde se realizarán las Naviferias del próximo jueves 11 de diciembre, ofreciendo a la población acceso a productos de primera necesidad y a las tradicionales cajas navideñas a precios accesibles.

La entidad recordó que todos los asistentes deben presentar su cédula, además de llevar una bolsa reutilizable y dinero en efectivo, debido a que estos son los requisitos indispensables para realizar sus compras.

¿Qué trae las bolsas navideñas?

Las cajas navideñas se venderán a B/. 15.00 e incluyen los siguientes productos:

  • Jamón picnic
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú en lata
  • Una lata de piña en rodajas o aceite
  • Cinco libras de arroz
  • Una libra de azúcar

Naviferias del jueves 11 de diciembre Veraguas

  • Parque Central de Atalaya, cabecera
  • Santiago Mall, distrito de Santiago
  • Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

  • Cancha techada de La Palma
  • Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

  • Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

  • Polideportivo de Cativá
  • Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
  • Cancha multiuso de Escobal
El IMA mantiene su cronograma de Naviferias con el objetivo de apoyar la economía de las familias panameñas durante la temporada decembrina, asegurando el acceso a productos tradicionales para la mesa navideña.

