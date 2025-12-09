Naviferias del IMA: mira dónde habrá venta de jamón picnic y arroz a B/.5.00 del 10 a 11 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizará la venta de productos a bajo costo durante las naviferias del martes 10 y miércoles 11 de diciembre, en distintas provincias del país.
Las actividades incluirán la comercialización de jamón picnic, arroz a B/. 5.00 y las tradicionales cajas navideñas con productos esenciales para las festividades.
Puntos de Naviferias del IMA – 10 y 11 de diciembre
Miércoles 10 de diciembre
Colón
- Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur
- Mercado público de San Juan
- Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista
Veraguas
- Parque central de Las Palmas
- Cancha multiuso Los Ruices
- Parque central de Río de Jesús
- Terrenos de la Feria de Soná
- Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco
Chiriquí
- Terrenos de la Feria de San José de David
Darién
- Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza
- Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí
- Terrenos de la Feria de Santa Fe
Bocas del Toro
- Terrenos de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande
Jueves 11 de diciembre
Veraguas
- Parque central de Atalaya cabecera
- Santiago Mall, distrito de Santiago
- Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera
Darién
- Cancha techada de La Palma
- Cancha de la Escuela del Real de Santa María
Bocas del Toro
- Cancha de Una Milla, Almirante
Colón
- Polideportivo de Cativá
- Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
- Cancha multiuso de Escobal
Precio de las cajas navideñas
Las cajas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán:
- 1 jamón picnic
- Maíz pilado
- Sal
- 1 lata de guandú
- 1 lata de piña en rodajas o aceite
- 5 libras de arroz
- 1 libra de azúcar