Panamá Nacionales -  9 de diciembre de 2025 - 13:36

Naviferias del IMA: mira dónde habrá venta de jamón picnic y arroz a B/.5.00 del 10 a 11 de diciembre

El IMA publicó los puntos de naviferias para el 10 y 11 de diciembre, con venta de jamón picnic, arroz a B/.5.00 y cajas navideñas a B/.15.00.

Naviferia del IMA en Veraguas

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizará la venta de productos a bajo costo durante las naviferias del martes 10 y miércoles 11 de diciembre, en distintas provincias del país.

Las actividades incluirán la comercialización de jamón picnic, arroz a B/. 5.00 y las tradicionales cajas navideñas con productos esenciales para las festividades.

Puntos de Naviferias del IMA – 10 y 11 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre

Colón

  • Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur
  • Mercado público de San Juan
  • Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista

Veraguas

  • Parque central de Las Palmas
  • Cancha multiuso Los Ruices
  • Parque central de Río de Jesús
  • Terrenos de la Feria de Soná
  • Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

  • Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

  • Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza
  • Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí
  • Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

  • Terrenos de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande
Jueves 11 de diciembre

Veraguas

  • Parque central de Atalaya cabecera
  • Santiago Mall, distrito de Santiago
  • Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

  • Cancha techada de La Palma
  • Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

  • Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

  • Polideportivo de Cativá
  • Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
  • Cancha multiuso de Escobal

Precio de las cajas navideñas

Las cajas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán:

  • 1 jamón picnic
  • Maíz pilado
  • Sal
  • 1 lata de guandú
  • 1 lata de piña en rodajas o aceite
  • 5 libras de arroz
  • 1 libra de azúcar
