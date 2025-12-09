Naviferias del IMA: mira dónde habrá venta de jamón picnic y arroz a B/.5.00 del 10 a 11 de diciembre

Naviferia del IMA en Veraguas @IMA_Pma

Por Noemí Ruíz El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizará la venta de productos a bajo costo durante las naviferias del martes 10 y miércoles 11 de diciembre, en distintas provincias del país.

