Naviferias del IMA: Lugares programados para el 9 y 10 de diciembre en todo Panamá

El IMA anunció los lugares de las naviferias del 9 al 12 de diciembre, con cajas navideñas a B/. 15.00 en provincias como Darién y Bocas del Toro.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán las naviferias programadas para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, con el objetivo de acercar productos accesibles a las familias panameñas en esta temporada.

Las tradicionales cajas navideñas, que tendrán un costo de B/. 15.00, incluirán:

  • Un jamón picnic
  • Maíz pilado
  • Sal
  • Guandú en lata
  • Una lata de piña en rodajas o aceite
  • Cinco libras de arroz
  • Una libra de azúcar

A continuación, los puntos confirmados para esta semana:

Naviferias del IMA para el 9 de diciembre

Martes 9 de diciembre Coclé

  • Tienda permanente del IMA de Penonomé
  • Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

  • Parque principal de Calobre cabecera
  • Parque central en San Francisco cabecera
  • Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
  • Parque central de Santa Fe
  • Parque principal del corregimiento de Cañazas

Miércoles 10 de diciembre Colón

  • Centro de arte y cultura en Barrio Sur
  • Mercado público de San Juan
  • Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista

Veraguas

  • Parque central de Las Palmas
  • Cancha multiuso Los Ruices
  • Parque central de Río de Jesús
  • Terrenos de la Feria de Soná
  • Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

  • Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

  • Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza
  • Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí
  • Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

  • Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande
El IMA recordó a la población que estas naviferias buscan garantizar el acceso a productos básicos a precios solidarios, en apoyo a la economía de las familias panameñas durante la época decembrina.

