Naviferias del IMA: Lugares programados para el 9 y 10 de diciembre en todo Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) dio a conocer los lugares donde se realizarán las naviferias programadas para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, con el objetivo de acercar productos accesibles a las familias panameñas en esta temporada.

Las tradicionales cajas navideñas, que tendrán un costo de B/. 15.00, incluirán:

Un jamón picnic

Maíz pilado

Sal

Guandú en lata

Una lata de piña en rodajas o aceite

Cinco libras de arroz

Una libra de azúcar

A continuación, los puntos confirmados para esta semana:

Naviferias del IMA para el 9 de diciembre

Martes 9 de diciembre Coclé

Tienda permanente del IMA de Penonomé

Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

Parque principal de Calobre cabecera

Parque central en San Francisco cabecera

Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa

Parque central de Santa Fe

Parque principal del corregimiento de Cañazas

Miércoles 10 de diciembre Colón

Centro de arte y cultura en Barrio Sur

Mercado público de San Juan

Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista

Veraguas

Parque central de Las Palmas

Cancha multiuso Los Ruices

Parque central de Río de Jesús

Terrenos de la Feria de Soná

Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí

Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande

Aquí está el calendario oficial de las Naviferias del IMA 2025, correspondiente a la semana del 9 al 12 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/J1J36kUQwP — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 3, 2025

El IMA recordó a la población que estas naviferias buscan garantizar el acceso a productos básicos a precios solidarios, en apoyo a la economía de las familias panameñas durante la época decembrina.