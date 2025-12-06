Naviferias del IMA: Lugares programados para el 9 y 10 de diciembre en todo Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán las naviferias programadas para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, con el objetivo de acercar productos accesibles a las familias panameñas en esta temporada.
Las tradicionales cajas navideñas, que tendrán un costo de B/. 15.00, incluirán:
- Un jamón picnic
- Maíz pilado
- Sal
- Guandú en lata
- Una lata de piña en rodajas o aceite
- Cinco libras de arroz
- Una libra de azúcar
A continuación, los puntos confirmados para esta semana:
Naviferias del IMA para el 9 de diciembre
Martes 9 de diciembre Coclé
- Tienda permanente del IMA de Penonomé
- Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé
Veraguas
- Parque principal de Calobre cabecera
- Parque central en San Francisco cabecera
- Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
- Parque central de Santa Fe
- Parque principal del corregimiento de Cañazas
Miércoles 10 de diciembre Colón
- Centro de arte y cultura en Barrio Sur
- Mercado público de San Juan
- Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista
Veraguas
- Parque central de Las Palmas
- Cancha multiuso Los Ruices
- Parque central de Río de Jesús
- Terrenos de la Feria de Soná
- Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco
Chiriquí
- Terrenos de la Feria de San José de David
Darién
- Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza
- Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí
- Terrenos de la Feria de Santa Fe
Bocas del Toro
- Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande
El IMA recordó a la población que estas naviferias buscan garantizar el acceso a productos básicos a precios solidarios, en apoyo a la economía de las familias panameñas durante la época decembrina.