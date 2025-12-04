Calendario de Naviferias 2025: IMA publica puntos de venta del 9 al 12 de diciembre

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante la semana del martes 9 y vienes 12 de diciembre, en las provincias de Veraguas, Bocas del Toro, Coclé, entre otras.
Naviferias del 9 al 12 de diciembre
Martes 9 de diciembre
Coclé
- Tienda permanente del IMA de Penonomé
- Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé
Veraguas
- Parque principal de Calobre cabecera
- Parque central en San Francisco cabecera
- Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
- Parque central de Santa Fe
- Parque principal del corregimiento de Cañazas
Miércoles 10 de diciembre
Colón
- Centro de arte y cultura en Barrio Sur
- Mercado público de San Juan
- Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista
Veraguas
- Parque central de Las Palmas
- Cancha multiuso Los Ruices
- Parque central de Río de Jesús
- Terrenos de la Feria de Soná
- Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco
Chiriquí
- Terrenos de la Feria de San José de David
Darién
- Plaza El Yavizano, corregimiento Yaviza
- Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí
- Terrenos de la Feria de Santa Fe
Bocas del Toro
- Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande
Jueves 11 de diciembre
Veraguas
- Parque central de Atalaya cabecera
- Santiago Mall, distrito de Santiago
- Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera
Darién
- Cancha techada de La Palma
- Cancha de la Escuela del Real de Santa María
Bocas del Toro
- Cancha de Una Milla, Almirante
Colón
- Polideportivo de Cativá
- Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
- Cancha multiuso de Escobal
Viernes 12 de diciembre
Colón
- Frente a la Junta Comunal de El Guabo
- Parque Público de Chagres
- Parque público de Miguel de la Borda
Darién
- Cancha del pueblo de Jaqué
- Casa del comité de Garachiné
Bocas del Toro
- Parador fotográfico de Changuinola
Veraguas
- Parque central de Montijo
- Casa comunal de Isla Gobernadora
- Cancha techada de Llano Cativá, en Mariato
- Casa comunal de Quebro
Panamá Oeste
- Parque central de San Carlos