Calendario de Naviferias 2025: IMA publica puntos de venta del 9 al 12 de diciembre

Las cajas navideñas que se vendrán en las naviferias incluyen con un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata y una lata de piña en rodajas o aceite.

Naviferias del IMA 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante la semana del martes 9 y vienes 12 de diciembre, en las provincias de Veraguas, Bocas del Toro, Coclé, entre otras.

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del 9 al 12 de diciembre

Martes 9 de diciembre

Coclé

  • Tienda permanente del IMA de Penonomé
  • Casa comunal de Tambo, distrito de Penonomé

Veraguas

  • Parque principal de Calobre cabecera
  • Parque central en San Francisco cabecera
  • Parque principal de La Mesa, distrito de La Mesa
  • Parque central de Santa Fe
  • Parque principal del corregimiento de Cañazas
Naviferias para el miércoles 10 de diciembre.

Miércoles 10 de diciembre

Colón

  • Centro de arte y cultura en Barrio Sur
  • Mercado público de San Juan
  • Terrenos de la Feria de Colón, Buena Vista

Veraguas

  • Parque central de Las Palmas
  • Cancha multiuso Los Ruices
  • Parque central de Río de Jesús
  • Terrenos de la Feria de Soná
  • Casa comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

  • Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

  • Plaza El Yavizano, corregimiento Yaviza
  • Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, Metetí
  • Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro

  • Terreno de la feria de Rambala, en Chiriquí Grande
Jueves 11 de diciembre

Veraguas

  • Parque central de Atalaya cabecera
  • Santiago Mall, distrito de Santiago
  • Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

  • Cancha techada de La Palma
  • Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

  • Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

  • Polideportivo de Cativá
  • Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
  • Cancha multiuso de Escobal

Viernes 12 de diciembre

Colón

  • Frente a la Junta Comunal de El Guabo
  • Parque Público de Chagres
  • Parque público de Miguel de la Borda

Darién

  • Cancha del pueblo de Jaqué
  • Casa del comité de Garachiné

Bocas del Toro

  • Parador fotográfico de Changuinola

Veraguas

  • Parque central de Montijo
  • Casa comunal de Isla Gobernadora
  • Cancha techada de Llano Cativá, en Mariato
  • Casa comunal de Quebro

Panamá Oeste

  • Parque central de San Carlos
