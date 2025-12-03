PASE-U 2025: lugares de cobro habilitados para el 4 y 5 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el proceso de entrega de pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe Buglé iniciará el jueves 4 y viernes 5 de diciembre.
- Llano Culantro
- Hato Pilón
- Hato Juli
- Quebrada Loro
- Salto Dupi
- Hato Corotú
Nole Duima
- Cerro Iglesia
- Lajero Arriba
- Jadeberi
- Susama
Müna
- Maraca
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre
Besikó
- NIBA
- Cerro Patena
Mironó
- Cascabel
- Peña Blanca
- Roka
- Krüa
Nürüm
- Guayabito
- Güibale
- Agua de Salud
Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025
PASE-U: Documentos que se deben entregar
Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:
- La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
- En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:
- Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.
En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:
- En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
- El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.