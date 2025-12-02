Nuevo horario del IFARHU para trámites del PASE-U en diciembre: esto debes saber

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, del 1 al 5 de diciembre, la Sede de Panamá Centro atenderá en un horario especial de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. para la gestión exclusiva de trámites el PASE-U correspondientes a los centros educativos adscritos a esta jurisdicción.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "El IFARHU informa que, del 1 al 5 de diciembre, la Sede de Panamá Centro tendrá un horario especial de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. para la atención exclusiva de trámites del Pase-U correspondientes a centros educativos adscritos a Panamá Centro. Agradecemos la colaboración de los acudientes y estudiantes. #ConPasoFirme" View this post on Instagram

IFARHU anuncia horario especial para trámites del Pase-U en Panamá Centro

La institución enfatizó que esta jornada extraordinaria será únicamente para los estudiantes y acudientes de planteles pertenecientes a la Dirección Provincial de Panamá Centro, por lo que no se atenderán trámites de otras regiones durante estas fechas.

El IFARHU agradeció la colaboración de los acudientes y estudiantes, y reiteró su compromiso de ofrecer una atención organizada, rápida y eficiente durante este periodo especial de atención.