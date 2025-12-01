PASE-U diciembre 2025: Fechas y requisitos para el cobro en cheque del beneficio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó que el desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) continuará este martes 2 de diciembre, siguiendo el calendario establecido para los estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé.

Este segundo día de atención incluye nuevas comunidades de los distritos de Nürüm, Müna y Nole Duima, donde los acudientes deberán presentarse según su centro educativo asignado.

Calendario de pagos del PASE-U del 2 de diciembre

Las comunidades programadas para este día son:

Nürüm

Buenos Aires

El Piro

Müna

Dikeri

Chichika

Llano Ñopo

Mreeni

Sitio Prado

Cerro Papayo

Nibra

Peña Blanca

Diko

Nole Duima

Hato Chamí

El Ifarhu indicó que la lista completa de centros educativos habilitados está disponible en el enlace oficial del Segundo pago PASE-U 2025.

Requisitos para retirar el cheque

La institución recordó que los acudientes deben presentar documentos vigentes y en buen estado para recibir el beneficio.

Documentos requeridos

Cédula del estudiante , física y vigente.

, física y vigente. Cédula del acudiente, en caso de estudiantes menores de edad.

Si el representante legal no puede asistir, se permite el retiro por un tercero bajo los siguientes criterios:

Si otra persona retirará el beneficio

Copia nítida por ambos lados de la cédula del acudiente, del estudiante y de la persona autorizada.

Carta de autorización notarizada, conforme al artículo 14 del reglamento del PASE-U.

Copias de las identificaciones del acudiente, del estudiante y del autorizado.

Objetivo del programa

El desembolso del PASE-U garantiza que miles de estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé continúen recibiendo apoyo económico para permanecer dentro del sistema educativo, especialmente en zonas de difícil acceso donde este beneficio tiene un impacto directo en su continuidad escolar.