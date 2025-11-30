Panamá Nacionales -  30 de noviembre de 2025 - 08:47

Jubilados y pensionados: El viernes 5 de diciembre inicia el primer pago por la CSS

La CSS iniciará el pago a más de 300 mil jubilados y pensionados este viernes 5 de diciembre de 2025, tanto por ACH como por cheques en centros de pago.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que más de 300 mil jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de desembolsos correspondientes a diciembre de 2025, mes en el que recibirán el primer pago del periodo.

El cronograma aplica tanto para quienes cobran mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para quienes retiran sus fondos a través de cheques en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Pago a jubilados y pensionados – Diciembre 2025

Pagos por Acreditación Bancaria (ACH)

  • Viernes 5 de diciembre

Pagos en cheque

  • Viernes 5 de diciembre

La institución recordó a los beneficiarios la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar con anticipación los horarios de atención de los centros de pago, especialmente en estas fechas de alta demanda.

