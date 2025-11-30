Jubilados y pensionados: El viernes 5 de diciembre inicia el primer pago por la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que más de 300 mil jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de desembolsos correspondientes a diciembre de 2025, mes en el que recibirán el primer pago del periodo.
El cronograma aplica tanto para quienes cobran mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para quienes retiran sus fondos a través de cheques en los centros de pago habilitados a nivel nacional.
Pago a jubilados y pensionados – Diciembre 2025
Pagos por Acreditación Bancaria (ACH)
-
Viernes 5 de diciembre
Pagos en cheque
-
Viernes 5 de diciembre
La institución recordó a los beneficiarios la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar con anticipación los horarios de atención de los centros de pago, especialmente en estas fechas de alta demanda.