Jubilados y pensionados: El viernes 5 de diciembre inicia el primer pago por la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que más de 300 mil jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de desembolsos correspondientes a diciembre de 2025, mes en el que recibirán el primer pago del periodo.

Contenido relacionados: Ajustan horarios de Agrotiendas por las Naviferias del 2 al 5 de diciembre

El cronograma aplica tanto para quienes cobran mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para quienes retiran sus fondos a través de cheques en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Pago a jubilados y pensionados – Diciembre 2025

Pagos por Acreditación Bancaria (ACH)

Viernes 5 de diciembre

Pagos en cheque

Viernes 5 de diciembre

La institución recordó a los beneficiarios la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y verificar con anticipación los horarios de atención de los centros de pago, especialmente en estas fechas de alta demanda.