Pagos a jubilados y pensionados de diciembre será la próxima semana

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los más de 300 mil jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de desembolsos correspondiente al mes de diciembre de 2025.

El cronograma aplica tanto para quienes reciben su pago mediante Acreditación Bancaria (ACH) como para los beneficiarios que cobran a través de cheques en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Pagos a jubilados y pensionados en diciembre 2025: fechas oficiales de la CSS

Pagos ACH

Viernes 5 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Pagos en cheque

Viernes 5 de diciembre

Lunes 22 de diciembre

La CSS recordó a los beneficiarios que, en el caso de los pagos por cheque, deben acudir con su cédula vigente y seguir las indicaciones del personal en los centros de pago para evitar aglomeraciones.

La entidad reiteró que estos desembolsos forman parte del compromiso institucional para garantizar que los jubilados y pensionados reciban sus pagos de forma puntual, especialmente durante el último mes del año, cuando muchas familias planifican sus gastos y compromisos de fin de año.