MEDUCA: Leche y galleta del programa escolar serán producidas por productores panameños

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que la producción de la leche y la galleta nutricional que se distribuyen en las escuelas públicas del país será realizada por productores panameños, como parte del Programa de Alimentación Escolar impulsado por el Ministerio de Educación ( Meduca ).

El mandatario señaló que ya solicitó a la ministra de Educación iniciar la evaluación de la licitación correspondiente a partir de este lunes, con el fin de garantizar que la cadena productiva nacional sea priorizada en el proceso.

“Yo le puse ayer un mensaje a la ministra, para empezar a evaluar el lunes esa licitación. Es una gran cosa el vaso de leche y la galleta nutricional que impulsa el Meduca, pero no voy a permitir que esa licitación afecte a productores panameños que producen la leche, el maíz y mucho más”, afirmó Mulino. “Yo le puse ayer un mensaje a la ministra, para empezar a evaluar el lunes esa licitación. Es una gran cosa el vaso de leche y la galleta nutricional que impulsa el Meduca, pero no voy a permitir que esa licitación afecte a productores panameños que producen la leche, el maíz y mucho más”, afirmó Mulino.

Presidente Mulino confirma que leche y galleta del MEDUCA serán hechas por panameños

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994062157353263337&partner=&hide_thread=false "Yo le puse ayer un mensaje a la ministra, para empezar a evaluar el lunes esa licitación, es una gran cosa el vaso de leche y galleta nutricional que el @MeducaPma impulsa, pero no voy a permitir que esa licitación afecte a productores panameños que producen la leche, el maíz y… pic.twitter.com/OafA0pMejb — Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2025

La medida busca proteger a los sectores agroproductivos del país —especialmente a los productores de leche, maíz y alimentos procesados— que por años han abastecido este programa dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y áreas de difícil acceso.

De acuerdo con el Gobierno, la revisión de la licitación tiene como objetivo asegurar que los recursos destinados al programa generen un impacto económico directo en las comunidades rurales, fortaleciendo la producción local y garantizando alimentos frescos y nutritivos para los estudiantes.

El Meduca deberá definir en los próximos días los lineamientos técnicos y administrativos para la convocatoria, bajo un esquema que priorice la participación de empresas y cooperativas panameñas.