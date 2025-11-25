PASE-U: ¿Es obligatorio asistir al Taller Escuela para Padres para cobrar el último pago?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que la asistencia al programa Escuela para Padres será un requisito indispensable para acceder al segundo pago del PASE-U en 2025, medida que busca fortalecer el acompañamiento familiar en el proceso educativo.

La institución explicó que la implementación del taller responde a la necesidad de promover un entorno emocional y académico más sólido para los estudiantes beneficiados por el Programa de Asistencia Social Educativa Universal.

PASE-U último pago: ¿se requiere asistir al Taller Escuela para Padres?

De acuerdo con el MEDUCA, el objetivo central del taller es fortalecer la participación familiar, promover la escucha activa, mejorar la convivencia en casa y reforzar el acompañamiento emocional que requieren los estudiantes.

La iniciativa toma como referencia el mensaje de Tilo, cuyo llamado a la empatía y comprensión ha sido bien recibido dentro de la comunidad educativa. Estas reflexiones, señaló la entidad, sintonizan con el propósito del programa: fomentar relaciones positivas entre padres e hijos y asegurar un ambiente propicio para el aprendizaje.

Acompañamiento y bienestar para estudiantes del PASE-U

El taller Escuela para Padres se integra como un componente formativo del PASE-U, contribuyendo a reforzar valores esenciales y brindar apoyo psicosocial a los estudiantes beneficiarios. El MEDUCA adelantó que las fechas, horarios y enlaces de participación, tanto virtuales como presenciales, se publicarán en los próximos días en sus canales oficiales.