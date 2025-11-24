Jubilados y pensionados: grupo que cobrará primero en diciembre 2025

El calendario de pagos para jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que el primer grupo en cobrar en diciembre será el de los beneficiarios que reciben sus desembolsos mediante transferencias bancarias (ACH), el viernes 5 de diciembre.
Últimos pagos para jubilados y pensionados
Diciembre
- ACH: viernes 5 y 19 de diciembre
- Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre
- Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño
El monto correspondiente al bono permanente es de B/.40.00, que se suma a los pagos ya realizados en abril y agosto, de B/.50.00 cada uno, alcanzando un total anual de B/.140.00.