Jubilados y pensionados: grupo que cobrará primero en diciembre 2025

El calendario de pagos para jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que el primer grupo en cobrar en diciembre será el de los beneficiarios que reciben sus desembolsos mediante transferencias bancarias (ACH), el viernes 5 de diciembre.

Ese mismo día, los jubilados que cobran mediante cheques también podrán retirar su pago en las agencias de la CSS.

Últimos pagos para jubilados y pensionados

Diciembre

ACH: viernes 5 y 19 de diciembre

Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre

Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño

El monto correspondiente al bono permanente es de B/.40.00, que se suma a los pagos ya realizados en abril y agosto, de B/.50.00 cada uno, alcanzando un total anual de B/.140.00.