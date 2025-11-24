Panamá Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 11:50

Jubilados y pensionados: grupo que cobrará primero en diciembre 2025

En diciembre, los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán el último pago correspondiente al bono permanente.

Pagos a jubilados y pensionados 2025.

Ana Canto
El calendario de pagos para jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) establece que el primer grupo en cobrar en diciembre será el de los beneficiarios que reciben sus desembolsos mediante transferencias bancarias (ACH), el viernes 5 de diciembre.

Ese mismo día, los jubilados que cobran mediante cheques también podrán retirar su pago en las agencias de la CSS.

Últimos pagos para jubilados y pensionados

Diciembre

  • ACH: viernes 5 y 19 de diciembre
  • Cheque: viernes 5 y lunes 22 de diciembre
  • Para este mes de espera el desembolso del Bono permanente y el Bono navideño

El monto correspondiente al bono permanente es de B/.40.00, que se suma a los pagos ya realizados en abril y agosto, de B/.50.00 cada uno, alcanzando un total anual de B/.140.00.

