Insólito: Hombre se disfraza de su madre muerta para cobrar su pensión

Un insólito y macabro caso ha conmocionado a Italia: un hombre de 57 años fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida mientras intentaba renovar su carné de identidad para continuar cobrando la pensión de la mujer, cuyo cadáver momificado mantenía oculto en casa desde hace tres años.

El hecho ocurrió el 11 de noviembre en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (norte de Italia), aunque el caso trascendió a los medios en los últimos días.

El hombre, enfermero de profesión, llegó al ayuntamiento luciendo una peluca, maquillaje, uñas pintadas, pendientes y un collar de perlas, asegurando ser Graziella Dall'Oglio, su madre, y solicitando la renovación del documento de identidad.

Los funcionarios municipales notaron inconsistencias en su comportamiento y apariencia, por lo que alertaron a la policía. Al verificar la identidad, las autoridades confirmaron que se trataba del hijo de la mujer y no de la persona que decía ser.

Tras la detección del engaño, los agentes acudieron al domicilio del sospechoso, donde encontraron el cuerpo momificado de su madre, que habría permanecido allí sin ser reportado para que el hombre continuara recibiendo su pensión. La policía italiana presentó cargos por ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.

FUENTE: EFE