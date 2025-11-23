Balbina Herrera gana la Secretaria General del PRD.

Este domingo 23 de noviembre se eligió al nuevo directorio oficial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde la excandidata presidencial Balbina Herrera fue electa como nueva Secretaria General del colectivo.

De acuerdo con ECOTV, tras su triunfo, Herrera señaló que este resultado marca el inicio de la “reconstrucción” del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PRDesPanama/status/1992639797593243822&partner=&hide_thread=false De este Directorio, el PRD sale unido, fortalecido y preparado para los retos del país. ¡Viva el PRD! pic.twitter.com/qAg28OeMVF — PRD Panamá (@PRDesPanama) November 23, 2025

Asimismo, José Luis Fábrega fue electo como primer vicepresidente, mientras que Jesenka Espinoza ocupará la segunda vicepresidencia.

Por su parte, los diputados Raphael Buchanan y Arquesio Arias fueron escogidos como primer subsecretario y sexto subsecretario, respectivamente.

La jornada interna del PRD tuvo como objetivo llenar cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN): primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario, todos sin suplentes.