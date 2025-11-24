Minsa realiza jornada cultural "Escenarios de Sabiduría" en honor a adultos mayores

El Ministerio de Salud ( Minsa ) realizó la jornada cultural “Escenarios de Sabiduría”, un espacio dedicado a resaltar el valor, la experiencia y los aportes de las personas adultas mayores en la sociedad panameña. La actividad se llevó a cabo en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el Edificio Hatillo, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., como parte de la conmemoración de la Semana de la Tercera Edad.

El encuentro contó con la participación de Yelkys Gill, directora general de Salud Pública del Minsa, quien subrayó la importancia de promover iniciativas que fortalezcan la inclusión y el bienestar integral de esta población.

"Podemos envejecer con calidad y escenarios saludables en donde el Ministerio de Salud puede brindar ese acompañamiento conjunto", expresó la Dra. Gill.



La funcionaria recalcó que, desde la Comisión de Envejecimiento Saludable, presidida por el Minsa, se impulsan estrategias intersectoriales orientadas a reconocer la diversidad, la autonomía y los derechos de las personas mayores. También enfatizó la necesidad de fomentar espacios donde sus voces sean escuchadas, respetadas y valoradas.

Durante la jornada, los asistentes participaron en presentaciones artísticas, actividades culturales y dinámicas de convivencia que permitieron compartir vivencias, reforzar la integración comunitaria y destacar la riqueza de la sabiduría acumulada a lo largo de los años.

Con actividades como esta, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la salud, la dignidad y el bienestar de los adultos mayores, promoviendo una sociedad más justa, participativa y solidaria.