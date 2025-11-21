Panamá Norte Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 12:33

MINSA advierte: Influenza registra 92 defunciones y dengue supera 14 mil casos en 2025

El Minsa reportó las cifras de la semana epidemiológica 44: 92 defunciones por influenza, 14,128 casos de dengue, 9,646 de malaria y nuevos casos de Oropouche.

Minsa reportó las cifras de la semana epidemiológica 44

@Minsa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, publicó el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.° 44, que abarca del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025, con datos actualizados sobre influenza, dengue, zika, chikungunya, malaria, leishmaniasis y otras enfermedades de vigilancia nacional.

Influenza: 92 defunciones acumuladas en 2025

Durante la semana 44 no se registraron nuevas defunciones por influenza, manteniéndose el total acumulado del año en 92 fallecimientos.

image
  • 85.9% (79 personas) no contaban con vacuna contra la influenza.
  • 92% (85 personas) presentaban factores de riesgo como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, inmunosupresión, condiciones neurológicas y afecciones respiratorias.

Se reportan 5 defunciones con coinfecciones:

  • 4 con SARS-CoV-2
  • 1 con COVID-19 y Parainfluenza

IRAG: 485 casos en la semana

Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, registraron 485 casos en la semana, para un total anual de 17,539 casos acumulados.

