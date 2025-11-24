Panamá Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 13:14

IMA garantiza suficiente jamón picnic para las naviferias 2025

El IMA realizará las naviferias desde el 2 al 19 de diciembre a nivel nacional, incluyendo áreas de difícil acceso y comarcas.

Cajas navideñas del IMA.

Ana Canto
Por Ana Canto

El armado de las cajas navideñas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) inició este lunes 24 de noviembre en los Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito, provincia de Panamá. Estas cajas serán distribuidas en las naviferias 2025 a nivel nacional.

Para este año, el IMA informó que se han adquirido 300,000 jamones nacionales y se han importado 200,000 más para cubrir la demanda.

De acuerdo con el director del IMA, Nilo Murillo, del 2 al 19 de diciembre, desde las 2:00 a.m., los camiones que transportan los productos —incluido el jamón tipo picnic— estarán ubicados en los lugares de venta. Durante ese tiempo, y antes de que inicie oficialmente la venta, el personal realizará inspecciones y verificará el inventario.

Las cajas que se ofrecerán en las naviferias incluirán productos como jamón, azúcar, sal, cinco libras de arroz, maíz pilado, guandú en lata y una lata de piña en rodajas o aceite, por un costo de B/. 15.00.

Naviferias 2025: puntos de venta del jamón y fechas

Según el calendario oficial, las naviferias estarán habilitadas, en una primera fase, hasta el viernes 5 de diciembre en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera y Panamá, específicamente en el distrito de Chepo.

Ese mismo día iniciará la venta en la provincia de Coclé, mientras que en Bocas del Toro comenzará a partir del 10 de diciembre.

