Aduanas retiene $11,460 a pasajera en el Aeropuerto de Tocumen

La Autoridad Nacional de Aduanas informó que un total de $11,460 fueron retenidos a una pasajera que ingresó a Panamá procedente de El Salvador, luego de detectarse irregularidades en la información suministrada durante el control migratorio y aduanero en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Un total de 11,460 dólares fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a una pasajera que ingresó al país procedente de El Salvador.



Según la entidad, la mujer declaró que portaba $9,900, monto permitido sin obligación de registro formal; sin embargo, durante la revisión se confirmó que llevaba $11,460, distribuidos entre los bolsillos de su pantalón y el interior de su cartera.

Debido a la inconsistencia entre lo declarado y lo transportado, el dinero fue retenido y el caso fue remitido a la Fiscalía, que iniciará el procedimiento legal correspondiente.

Aduanas recordó a los viajeros que todo pasajero que transporte más de $10,000 o su equivalente en otras monedas debe declararlo ante las autoridades para evitar sanciones administrativas o procesos penales.