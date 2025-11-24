Chiriquí Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 12:32

¡Lamentable! Joven de 19 años fallece en vuelco de vehículo en la Panamericana, en David

La joven de 19 años perdió la vida en la carretera Panamericana, a la altura de la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una joven de 19 años perdió la vida en un accidente de tránsito cuando el vehículo tipo pick-up que manejaba se volcó e impactó contra una isleta en la carretera Panamericana, a la altura de la ciudad de David, durante la madrugada de este lunes 24 de noviembre.

Al lugar acudieron las autoridades, quienes confirmaron el fallecimiento de la conductora y brindaron atención médica a tres ocupantes que resultaron heridos con lesiones menores.

Esta se convierte en la víctima número 50 por accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí.

Las autoridades reiteran a la ciudadanía la importancia de respetar los límites de velocidad y recuerdan que está prohibido ingerir bebidas alcohólicas al conducir.

