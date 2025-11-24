Panamá Nacionales -  24 de noviembre de 2025 - 12:49

Autoridad de Pasaportes activa servicio exprés en el Aeropuerto Internacional de Tocumen

La Autoridad de Pasaportes indicó que, mediante este servicio exprés, el documento será entregado en un tiempo aproximado de una hora.

Ana Canto
La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que a partir del lunes 24 de noviembre activará el servicio exprés para la emisión de pasaportes en casos de urgencia para los viajeros que lo soliciten en la sede regional del Aeropuerto Internacional de Tocumen, terminal 1.

Este trámite tendrá un costo adicional de B/. 75.00, que se suma al precio regular del pasaporte, establecido en B/. 100.00 para usuarios regulares y B/. 50.00 para jubilados.

Con este servicio exprés, el documento será entregado en un tiempo aproximado de una hora.

